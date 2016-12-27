В.Нельга напідпитку побив охоронця КП “Кіровгеологія” - потерпілий

За словами потерпілого, через інцидент, що трапився, він не відчуває себе у безпеці, адже сам В.Нельга і його радник на прізвище Марченко, погрожували йому.

Саме тому охоронець пройшов судово-медичне освідування побоїв та звернувся до правоохоронних органів.

За словами чоловіка, інцидент мав місце близько опівночі 3 грудня поточного року.

“Я працю на фірму „Оріон“ охоронцем. І безпосередньо охороняв об’єкт „Кіровгеологія“. 3 грудня я вийшов на зміну о 9 ранку, а близько 22.00 у мене розболілося око і мені потрібно було вийти в аптеку. Я закрив об’єкт і вийшов на 20 хвилин.

Коли я повернувся, це було близько 22.30, генеральний директор „Кіровгеологія“ Нельга Віталій Валерійович з другом, якого я не знаю, були в стані алкогольного сп’яніння і перелізли через паркан, відкрили об’єкт і почали там щось шукати.

Коли я повернувся, вони вийшли і почали питати, де я був. Я пояснив, що мені потрібно було в аптеку, і буквально через півхвилини вони почали мене бити. Все закінчилося тим, що я впав, а в мене просто лишалися ключі від воріт, ті що основні, і В.Нельга мені сказав: "Віддай ключі". І нецензурно мені почав говорити, що якщо хтось дізнається про цей інцидент, то неприємності будуть і в мене, і в моїх дітей”, — розповів охоронець.

За словами потерпілого, з місця сутички йому довелося тікати.

“Справа в тому, що кілька років тому я переніс черепно-мозкову травму, і мене взагалі не можна бити по голові. Мені допомогли, викликати таксі, я відлежався у друга і лише потім викликав швидку та звернувся до поліції. Тому що вони мені погрожували”, — додав він.

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Охоронець також розповів, що від В.Нельги йому пропонували гроші, аби він відмовмося від заяви вдо правоохоронниї органів.

“Після цього всього, я лежав у лікарні і до мене приїздив радник В.Нельги — Марченко. Спочатку пропонував мені гроші, а потім, як я відмовився, сказав, що ми ще побачимо і будемо приймати інші міри”, — зазначив потерпілий.

На сьогодні за заявою Кирила правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом побиття.

“Я ось лише зараз виписався з лікарні. Після Марченка до мене більше ніхто не звертався з керівництва. І сьогодні я вже працював. У безпеці себе не відчуваю, бо не зрозуміло що буде далі”, — додав він.

Нагадаємо, КП “Кірогеологія” очолив В.Нельга, який за даними ЗМІ, не має профільної освіти та досвіду роботи у галузі геологія.

З його приходом, за словами головного геолога підприємства, з “Кровгеології” звільняються 5 найбільш фахових та досвідчених науковців.

Натомість, В.Нельга, за словами О.Фальковича, привів із собою на роботу “12 радників, які не мають жодного стосунку до геології” та рахуються поза штатом.

Раніше, прес-служба КП “Кіровгеологія” вигадала своєму новому директору неіснуючу в Україні геолого-економічну освіту.

Також нагадаємо, антикорупційний комітет ВРУ може звернутися до М.Бояркіна та О.Семерака щодо призначення В.Нельги.