В НБУ розповіли, як утилізують зношені купюри
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Зношені банкноти ріжуть на дрібні частини, після чого здрібнену масу збирають у мішки або пресують у брикети, а потім вивозять на полігони промислових відходів. Про це повідомила прес-служба НБУ у відповіді на запит кореспондента УНН.
Як розповіли у прес-службі, банкноти ріжуться на дрібні частини, після чого здрібнена маса збирається у мішки або подається у спеціальний прес, який робить із здрібненої маси брикети. При цьому в НБУ наголосили, що відновити порізану банкноту неможливо, оскільки процес знищення являє собою подрібнення банкнот, після чого здрібнена маса утилізується на полігонах твердих промислових відходів. Вивозять цю масу компанії-надавачі послуг з прибирання будівель та споруд НБУ, які визначаються на підставі проведених тендерів через систему Prozorro.
Вивезення шредингу на полігони твердих промислових відходів здійснюється відповідно до договорів про комплексні послуги з прибирання будівель та споруд НБУ. Компанії надавачі послуг визначаються на підставі проведених тендерів через систему Prozorro.
Нагадаємо, в НБУ розповіли, що робити зі зношеними або сумнівними купюрами.