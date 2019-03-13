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В НБУ рассказали, как утилизируют изношенные купюры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Изношенные банкноты режут на мелкие части, после чего измельченную массу собирают в мешки или прессуют в брикеты, а затем вывозят на полигоны промышленных отходов. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в ответе на запрос корреспондента УНН.

Как рассказали в пресс-службе, банкноты режутся на мелкие части, после чего измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты. При этом в НБУ отметили, что восстановить порезанную банкноту невозможно, поскольку процесс уничтожения представляет собой измельчения банкнот, после чего измельченная масса утилизируется на полигонах твердых промышленных отходов. Вывозят эту массу компании-поставщики услуг по уборке зданий и сооружений НБУ, которые определяются на основании проведенных тендеров через систему Prozorro.

Вывоз шрединга на полигоны твердых промышленных отходов осуществляется в соответствии с договорами о комплексные услуги по уборке зданий и сооружений НБУ. Компании, предоставляющие услуги определяются на основании проведенных тендеров через систему Prozorro.

Напомним, в НБУ рассказали, что делать с изношенными или сомнительными купюрами.

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