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В НБУ назвали дати введення у обіг монет номіналом 5 та 10 гривень

В НБУ назвали дати введення у обіг монет номіналом 5 та 10 гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Національний банк України повідомив, що наразі завершує оновлення банкнотно-монетного ряду гривні та назвав терміни введення у обіг монет номіналом 5 та 10 гривень, зазначає УНН з посиланням на пресслужбу фінансового регулятора.

“Національний банк України завершує перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні, який містить більш надійні та захищені від підробок банкноти, забезпечує зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави”, — повідомили у НБУ.

З цією метою в обіг буде введено монети номіналом 5 та 10 гривень, які поступово замінять паперові банкноти. Водночас буде запроваджено оновлені банкноти номіналом 50 та 200 гривень з удосконаленою системою захисту, які за дизайном наслідують банкноти нового покоління гривні — номіналами 20, 100, 500 та 1000 гривень. Цими нововведеннями Національний банк завершить оптимізацію поточного номінального ряду гривні, яка тривала з 2014 року.

У Національному банку зазначили, що:

  • 20 грудня 2019 року — буде введено в обіг монети номіналом 5 гривень та оновлені банкноти номіналом 50 гривень;
  • 25 лютого 2020 року — в обігу з’являться оновлені банкноти номіналом 200 гривень;
  • у середині 2020 року — в обіг буде введено монети номіналом 10 гривень (точну дату буде повідомлено додатково).

Варто зазначити, що у вересні у НБУ підтвердили, що будуть випускати монети 5 і 10 грн.

Також, Національний банк з 25 жовтня 2019 року ввів у обіг банкноту нового найвищого номіналу — 1 000 гривень.

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