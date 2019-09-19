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В НБУ підтвердили, що будуть випускати монети 5 і 10 грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. В Національному банку України в подальшому будуть випускати монети номіналом 5 і 10 грн. Про це сьогодні на пресконференції повідомила заступник директора департаменту грошового обігу Оксана Галиць, передає УНН.

В НБУ підтвердили, що будуть випускати монети 5 і 10 грн

“Ми анонсували ще минулого року, що ми будемо випускати монети у два етапи. Перший етап — це монети номіналами 1 і 2 грн, та у подальшому монети номіналом 5 і 10 грн”, — сказала Галиць.

Нагадаємо, в Україні офіційно залишаються в обігу монети номіналом 10, 25 та 50 коп., а також 1, 2 грн та 1 грн старого зразка.

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