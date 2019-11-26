В НБУ назвали даты введения в обращение монет номиналом 5 и 10 гривен

“Национальный банк Украины завершает переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривны, содержащий более надежные и защищенные от подделок банкноты, обеспечивает удобство наличных расчетов и экономию средств для государства”, — сообщили в НБУ.

С этой целью в обращение будут введены монеты номиналом 5 и 10 гривен, которые постепенно заменят бумажные банкноты. В то же время будет введены обновленные банкноты номиналом 50 и 200 гривен с усовершенствованной системой защиты, которые по дизайну следуют банкнотам нового поколения гривны — номиналами 20, 100, 500 и 1000 гривен. Этими нововведениями Национальный банк завершит оптимизацию текущего номинального ряда гривны, которая продолжалась с 2014 года.

В Национальном банке отметили, что:



20 декабря 2019 года — будет введена в обращение монеты номиналом 5 гривен и обновленные банкноты номиналом 50 гривен;



25 февраля 2020 года — в обращении появятся обновленные банкноты номиналом 200 гривен;



в середине 2020 года — в обращение будет введена монеты номиналом 10 гривен (точную дату будет сообщено дополнительно).



Стоит отметить, что в сентябре в НБУ подтвердили, что будут выпускать монеты 5 и 10 грн.

Также, Национальный банк с 25 октября 2019 года ввел в обращение банкноту нового высокого номинала — 1000 гривен.