В НБУ назвали даты введения в обращение монет номиналом 5 и 10 гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Национальный банк Украины сообщил, что сейчас завершает обновление банкнотно-монетного ряда гривны и назвал сроки введения в обращение монет номиналом 5 и 10 гривен, отмечает УНН со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.
“Национальный банк Украины завершает переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривны, содержащий более надежные и защищенные от подделок банкноты, обеспечивает удобство наличных расчетов и экономию средств для государства”, — сообщили в НБУ.
С этой целью в обращение будут введены монеты номиналом 5 и 10 гривен, которые постепенно заменят бумажные банкноты. В то же время будет введены обновленные банкноты номиналом 50 и 200 гривен с усовершенствованной системой защиты, которые по дизайну следуют банкнотам нового поколения гривны — номиналами 20, 100, 500 и 1000 гривен. Этими нововведениями Национальный банк завершит оптимизацию текущего номинального ряда гривны, которая продолжалась с 2014 года.
В Национальном банке отметили, что:
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- 20 декабря 2019 года — будет введена в обращение монеты номиналом 5 гривен и обновленные банкноты номиналом 50 гривен;
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- 25 февраля 2020 года — в обращении появятся обновленные банкноты номиналом 200 гривен;
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- в середине 2020 года — в обращение будет введена монеты номиналом 10 гривен (точную дату будет сообщено дополнительно).
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Стоит отметить, что в сентябре в НБУ подтвердили, что будут выпускать монеты 5 и 10 грн.
Также, Национальный банк с 25 октября 2019 года ввел в обращение банкноту нового высокого номинала — 1000 гривен.