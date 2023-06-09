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В НАТО засудили вихід росії із договору про звичайні озброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. НАТО висловило жаль з приводу виходу росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) і закликало москву переглянути своє рішення, передає УНН.

В НАТО засудили вихід росії із договору про звичайні озброєння

Цитата

"Союзники по НАТО засуджують рішення росії вийти зі знаменного ДЗЗСЄ", - йдеться в заяві військового альянсу.

Називаючи ДЗЗСЄ "наріжним каменем безпеки Європи", у заяві зазначається, що останнє рішення росії є частиною "ряду дій, які систематично підривають євроатлантичну безпеку".

Висновок "ще раз демонструє зневагу москвою контролю над озброєннями", заявили в НАТО.

Альянс також закликав росію "переглянути своє рішення" до закінчення періоду повідомлення про вихід та "виконати свої зобов'язання".

НАТО підтвердило свою відданість "ефективному контролю над звичайними озброєннями як ключовим елементом євроатлантичної безпеки".

Остаточний вихід росії з ДЗЗСЄ відбудеться 7 листопада, повідомило раніше в п'ятницю російське мзс.

Раніше

Президент росії підписав указ про вихід у травні, але країна вже ухвалила рішення призупинити його виконання у 2007 році.

Підписаний у 1990 році як важливий акт, покликаний покласти край Холодній війні, представники двох блоків, НАТО та Варшавського договору, взяли на себе зобов'язання щодо скорочення військової техніки.

У лютому москва оголосила про припинення своєї участі в іншій важливій угоді щодо контролю над озброєннями — новому ядерному договорі СНО.

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