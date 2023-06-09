В НАТО осудили выход россии из договора об обычных вооружениях
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. НАТО выразило сожаление по поводу выхода россии из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и призвало москву пересмотреть свое решение, передает УНН.
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"Союзники по НАТО осуждают решение россии выйти из знаменательного ДОВСЕ", — говорится в заявлении военного альянса.
Называя ДОВСЕ "краеугольным камнем безопасности Европы", в заявлении отмечается, что последнее решение россии является частью "ряда действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность".
Вывод "еще раз демонстрирует пренебрежение москвой контроля над вооружениями", заявили в НАТО.
Альянс также призвал россию "пересмотреть свое решение" до окончания периода уведомления о выходе и "выполнить свои обязательства".
НАТО подтвердило свою приверженность "эффективному контролю над обычными вооружениями как ключевому элементу евроатлантической безопасности".
Окончательный выход россии из ДОВСЕ состоится 7 ноября, сообщил ранее в пятницу российский мид.
Ранее
Президент россии подписал указ о выходе в мае, но страна уже приняла решение приостановить его выполнение в 2007 году.
Подписанный в 1990 году как важный акт, призванный положить конец Холодной войне, представители двух блоков, НАТО и Варшавского договора, взяли на себя обязательства по сокращению военной техники.
В феврале москва объявила о прекращении своего участия в другом важном соглашении по контролю над вооружениями — новом ядерном договоре СНВ.