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The Guardian

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В МЗС Ізраїлю назвали Amnesty International антисемітською організацією - ЗМІ

Київ • УНН

 • 80908 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Представник МЗС Ізраїлю Ліор Хаят заявив, що Amnesty International є антисемітською організацією, яка ставиться до Ізраїлю з упередженням. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

В МЗС Ізраїлю назвали Amnesty International антисемітською організацією - ЗМІ

Деталі

В дипломатичному відомстві Ізраїлю розкритикували правозахисну групу Amnesty International за «упереджене» ставлення. Ліор Хаіат, речник ізраїльського міністерства закордонних справ, сказав в інтерв’ю POLITICO, що «Amnesty International є антисемітською організацією, яка упереджено ставиться до Ізраїлю», додавши, що «їй бракує моральних повноважень, щоб представляти себе правозахисною організацією».

Цитата

«Мовчання організації після звірств, вчинених терористами ХАМАС 7 жовтня, коли понад 1400 ізраїльтян, включаючи немовлят, дітей, жінок і людей похилого віку, були вбиті, а понад 220 людей були викрадені в сектор Газа, служить лише для того, щоб продемонструвати, що Amnesty International є пропагандистською організацією, яка працює на терористів ХАМАС», - заявив Ліор Хаіат.

Контекст

Звинувачення в адресу Amnesty International пролунали після того, як в організації опублікували заяву про те, що «серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, включаючи військові злочини, всіма сторонами конфлікту не припиняються». Правозахисники закликали до «негайного припинення вогню всіма сторонами», зокрема генеральний секретар організації Агнес Калламар заявила, що «необхідні термінові дії, щоб захистити цивільне населення та запобігти подальшому приголомшливому рівню людських страждань».

Слід нагадати, що Amnesty International також критикували на початку великої війни росії проти України, - правозахисна організація стверджувала, що тактика Києва під час війни нібито ставить під загрозу цивільне населення та порушує міжнародне право. У відповідь президент Зеленський заявив, що правозахисна організація «грає на руку росії».

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