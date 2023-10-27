В МИД Израиля назвали Amnesty International антисемитской организацией - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Представитель МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что Amnesty International является антисемитской организацией, которая относится к Израилю с предубеждением. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
В дипломатическом ведомстве Израиля раскритиковали правозащитную группу Amnesty International за «предвзятое» отношение. Лиор Хаиат, представитель израильского министерства иностранных дел, сказал в интервью POLITICO, что «Amnesty International является антисемитской организацией, которая предвзято относится к Израилю», добавив, что «ей не хватает моральных полномочий, чтобы представлять себя правозащитной организацией».
Цитата
«Молчание организации после зверств, совершенных террористами ХАМАС 7 октября, когда более 1400 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков, были убиты, а более 220 человек были похищены в сектор Газа, служит лишь для того, чтобы продемонстрировать, что Amnesty International является пропагандистской организацией, работающей на террористов ХАМАС», - заявил Лиор Хаиат.
Контекст
Обвинения в адрес Amnesty International прозвучали после того, как в организации опубликовали заявление о том, что «серьезные нарушения международного гуманитарного права, включая военные преступления, всеми сторонами конфликта не прекращаются». Правозащитники призвали к «немедленному прекращению огня всеми сторонами», в частности генеральный секретарь организации Агнес Калламар заявила, что «необходимы срочные действия, чтобы защитить гражданское население и предотвратить дальнейший ошеломляющий уровень человеческих страданий».
Следует напомнить, что Amnesty International также критиковали в начале большой войны России против Украины, - правозащитная организация утверждала, что тактика Киева во время войны якобы ставит под угрозу гражданское население и нарушает международное право. В ответ президент Зеленский заявил, что правозащитная организация «играет на руку россии».
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