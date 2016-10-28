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В.Муженко задекларував майже 358 тис. грн зарплати

В.Муженко задекларував майже 358 тис. грн зарплати

Київ • УНН

 • 7021 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко задекларував своє майно, грошові активи та доходи. Декларація розміщена в офіційному реєстрі е-декларацій, передає УНН.

Згідно з декларацією, В.Муженко має у власності земельну ділянку в Житомирській області загальною площею 1200 кв. м та садовий будинок площею 64 кв. м. Його дружина має квартиру у столиці площею 101,9 кв. м та земельну ділянку в Житомирській області площею 985 кв. м. Дочка В.Муженка також є власником земельної ділянки у Київській області, Броварському районі, площею 1200 кв. м.

Як зазначається в декларації, минулого року Віктор Муженко отримав заробітну плату у сумі 357 тис. 774 грн., також він має проценти у банку в сумі 28 тис. 544 грн. За відзнаку міністра оборони України начальник Гкнштабу отримав 54 тис. 240 грн. Дочка начальника Генштабу АТО отримала за минулий рік заробітну плату у сумі 89 тис. 424 грн. Дружина отримала проценти від банку 6 тис. 873 грн.

У минулому році мав готівкові кошти на такі суми: 20 тис. доларів та 300 тис. грн.

Також він має кошти на банківському рахунку у розмірі 140 тис. 42 грн, а третім особам позичав 10 тис. доларів. Його дружина має 2 тис. 691 долар на банківському рахунку.

Українські Національні Новини

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