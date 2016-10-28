В.Муженко задекларировал почти 358 тыс. грн зарплаты

Согласно декларации, В.Муженко имеет в собственности земельный участок в Житомирской области общей площадью 1200 кв. м и садовый дом площадью 64 кв. м. Его жена имеет квартиру в столице площадью 101,9 кв. м и земельный участок в Житомирской области площадью 985 кв. м. Дочь В.Муженко также является владельцем земельного участка в Броварском районе Киевской области, площадью 1200 кв. м.

Как отмечается в декларации, в прошлом году Виктор Муженко получил заработную плату в сумме 357 тыс. 774 грн., также он имеет проценты в банке в сумме 28 тыс. 544 грн. За награду министра обороны Украины начальник Генерального штаба получил 54 тыс. 240 грн. Дочь начальника Генштаба АТО получила за прошлый год заработную плату в сумме 89 тыс. 424 грн. Жена получила проценты от банка 6 тыс. 873 грн.

В прошлом году имел наличные средства на следующие суммы: 20 тыс. долларов и 300 тыс. грн.

Также он имеет средства на банковском счете в размере 140 тыс. 42 грн, а третьим лицам занимал 10 тыс. долларов. Его жена имеет 2 тыс. 691 доллар на банковском счете.