КИЇВ. 21 березня. УНН. В МОЗ розповіли про готовність української системи охорони здоров’я до протидії COVID-19. Зараз в Україні є 12,7 тис. ліжок в відділеннях інфекційних лікарень, 2,3 тис. інфекційних боксів та понад 300 ліжок для реанімації. Про це сказав під час брифінгу прессекретар міністра охорони здоров’я Артем Дехтяренко, передає кореспондент УНН.