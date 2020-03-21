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В МОЗ розповіли про готовність української системи охорони здоров’я до протидії COVID-19

В МОЗ розповіли про готовність української системи охорони здоров’я до протидії COVID-19

Київ • УНН

 • 15288 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. В МОЗ розповіли про готовність української системи охорони здоров’я до протидії COVID-19. Зараз в Україні є 12,7 тис. ліжок в відділеннях інфекційних лікарень, 2,3 тис. інфекційних боксів та понад 300 ліжок для реанімації. Про це сказав під час брифінгу прессекретар міністра охорони здоров’я Артем Дехтяренко, передає кореспондент УНН.

“Переходимо до теми готовности української системи охорони здоров’я до протидії коронавірусу. Можемо сказати, що зараз у нас 12 тис. 700 ліжок в відділеннях інфекційних лікарень, 2 тис. 300 інфекційних боксів, понад 300 реанімаційних ліжок в інфекційних стаціонарах”, — сказав Артем Дехтяренко.

Він додав, що у випадку, якщо COVID-19 буде поширюватись — для лікування хворих будуть перепрофільовані інші відділення лікарень.

Нагадаємо, в МОЗ повідомили, що у випадку масового зараження коронавірусом у лікарнях не вистачить ліжок.

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