В Минздраве рассказали о готовности украинской системы здравоохранения к противодействию COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Минздраве рассказали о готовности украинской системы здравоохранения к противодействию COVID-19. Сейчас в Украине 12,7 тыс. коек в отделениях инфекционных больниц, 2,3 тыс. инфекционных боксов и более 300 коек для реанимации. Об этом сказал во время брифинга прессекретар министра здравоохранения Артем Дехтяренко, передает корреспондент УНН.
“Переходим к теме готовности украинской системы здравоохранения к противодействию коронавирусу. Можем сказать, что сейчас у нас 12 тыс. 700 коек в отделениях инфекционных больниц, 2 тыс. 300 инфекционных боксов, более 300 реанимационных коек в инфекционных стационарах”, — сказал Артем Дехтяренко.
Он добавил, что в случае, если COVID-19 будет распространяться — для лечения больных будут перепрофилированы другие отделения больницы.
Напомним, в Минздраве сообщили, что в случае массового заражения коронавируса в больницах не хватит коек.