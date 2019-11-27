В Мін’юсті скасували поновлення Баженкова на посаді директора Фонду соцстрахування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністерство юстиції скасувало рішення приватного нотаріуса про поновлення Євгена Баженкова на посаді директора Фонду соціального страхування України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
“Комісія Міністерства юстиції України скасувала рішення приватного нотаріуса про „поновлення“ Євгена Баженкова на посаді директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України”, — йдеться у повідомленні.
Заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль зазначив, що в понеділок комісія Міністерства юстиції України розглядала скаргу про поновлення Євгена Баженкова на посаді.
“У вівторок, о 14:00, було опубліковане рішення комісії, яке скасовує його реєстрацію. Тобто наші попередні заяви про „сумнівне“ поновлення пана Баженкова були задоволені і тепер це офіційно: Євген Баженков не є директором виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України”, — написав Олег Коваль.
Нагадаємо, 20 листопада 2019 року Євген Боженков призупинив виплату лікарняних та декретних Фондом соціального страхування. Пізніше виплати були відновлені.
Також нагадаємо, Міністерство соціальної політики України скликає засідання правління Фонду соціального страхування у цю п’ятницю, 29 листопада, під час якого очікується обрання нового голови правління Фонду.