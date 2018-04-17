Стало відомо, скільки співробітників пенітенціарної системи порушили закон у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У минулому році були подані кримінальні провадження на більш, ніж 100 працівників пенітенціарної системи. Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов, передає УНН.
"За минулий рік ми подали кримінальне провадження на більш ніж 100 працівників пенітенціарної системи", - повідомив Чернишов.
Як повідомляв УНН, в Міністерстві юстиції України зареєстрували наказ Генеральної прокуратури України, яким затверджено порядок проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України.