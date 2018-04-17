Стало известно, сколько сотрудников пенитенциарной системы нарушили закон в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В прошлом году были представлены уголовные производства на более чем 100 работников пенитенциарной системы. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев, передает УНН.
"За прошлый год мы подали уголовное производство на более чем 100 работников пенитенциарной системы", - сообщил Чернышев.
Как сообщал УНН, в Министерстве юстиции Украины зарегистрировали приказ Генеральной прокуратуры Украины, которым утвержден порядок проведения тайного проверки добродетели прокуроров в органах прокуратуры Украины.