Стало известно, сколько сотрудников пенитенциарной системы нарушили закон в 2017 году

"За прошлый год мы подали уголовное производство на более чем 100 работников пенитенциарной системы", - сообщил Чернышев.

Как сообщал УНН, в Министерстве юстиции Украины зарегистрировали приказ Генеральной прокуратуры Украины, которым утвержден порядок проведения тайного проверки добродетели прокуроров в органах прокуратуры Украины.