В Миколаєві повідомляють про вибухи: офіційного підтвердження немає

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За даними користувачів соцмереж, у Миколаєві чути вибухи.

Місцева та обласна влада наразі інформацію про вибухи не підтвердила. Повітряна тривога в області не оголошена, проте лунає в 5-ти областях України: Сумській, Луганській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській.

Нагадаємо

У Сумській області лунають звуки вибухів. Мер міста Олександр Лисенко підтвердив, що в обласному центрі пролунало 2 вибухи.