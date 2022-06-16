В Миколаєві повідомляють про вибухи: офіційного підтвердження немає
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомляють користувачі соцмереж та Telegram-канали, передає УНН.
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За даними користувачів соцмереж, у Миколаєві чути вибухи.
Місцева та обласна влада наразі інформацію про вибухи не підтвердила. Повітряна тривога в області не оголошена, проте лунає в 5-ти областях України: Сумській, Луганській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській.
Нагадаємо
У Сумській області лунають звуки вибухів. Мер міста Олександр Лисенко підтвердив, що в обласному центрі пролунало 2 вибухи.