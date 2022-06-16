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19:03 • 23211 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 79235 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 101640 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 84883 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 60475 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 76862 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Николаеве сообщают о взрывах: официального подтверждения нет

В Николаеве сообщают о взрывах: официального подтверждения нет

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. В Николаеве раздались взрывы. Об этом сообщают пользователи соцсетей и Telegram-каналы, передает УНН.

Подробности

По данным пользователей соцсетей, в Николаеве слышны взрывы.

Местные и областные власти пока информацию о взрывах не подтвердили. Воздушная тревога в области не объявлена, однако звучит в 5 областях Украины: Сумской, Луганской, Черкасской, Полтавской и Черниговской.

Напомним

В Сумской области раздаются звуки взрывов. Мэр города Александр Лысенко подтвердил, что в областном центре раздалось 2 взрыва.

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