В Николаеве сообщают о взрывах: официального подтверждения нет

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По данным пользователей соцсетей, в Николаеве слышны взрывы.

Местные и областные власти пока информацию о взрывах не подтвердили. Воздушная тревога в области не объявлена, однако звучит в 5 областях Украины: Сумской, Луганской, Черкасской, Полтавской и Черниговской.

Напомним

В Сумской области раздаются звуки взрывов. Мэр города Александр Лысенко подтвердил, что в областном центре раздалось 2 взрыва.