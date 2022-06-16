В Николаеве сообщают о взрывах: официального подтверждения нет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В Николаеве раздались взрывы. Об этом сообщают пользователи соцсетей и Telegram-каналы, передает УНН.
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По данным пользователей соцсетей, в Николаеве слышны взрывы.
Местные и областные власти пока информацию о взрывах не подтвердили. Воздушная тревога в области не объявлена, однако звучит в 5 областях Украины: Сумской, Луганской, Черкасской, Полтавской и Черниговской.
Напомним
В Сумской области раздаются звуки взрывов. Мэр города Александр Лысенко подтвердил, что в областном центре раздалось 2 взрыва.