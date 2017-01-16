В Мексиці внаслідок стрілянини на музичному фестивалі загинуло щонайменше четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Щонайменше чотири людини загинули в результаті стрілянини під час фестивалю електронної музики BPM на курорті Плая-дель-Кармен в Мексиці, передає УНН з посиланням на ВВС.
За попередніми даними, стріляла одна людина, відкривши вогонь в нічному клубі Blue Parrot незадовго до світанку.
Зазначається, що в результаті стрілянини і подальшої тисняви серед відвідувачів клубу постраждали близько 15 осіб.
Організатори фестивалю повідомили, що серед вбитих - три співробітники служб безпеки.
Натомість, Агентство Франс прес повідомляє, що серед загиблих є ще й три іноземці.
Фестиваль BPM проходить на курорті Плая-дель-Кармен вже десять років, в ньому беруть участь понад 300 музикантів і артистів.
Як повідомляв УНН, в аеропорту курортного міста Форт-Лодердейл у Флориді відбулася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше п'ять осіб.