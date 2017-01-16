В Мексике в результате стрельбы на музыкальном фестивале погибли по меньшей мере четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы во время фестиваля электронной музыки BPM на курорте Плайя-дель-Кармен в Мексике, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По предварительным данным, стрелял один человек, открыв огонь в ночном клубе Blue Parrot незадолго до рассвета.
Отмечается, что в результате стрельбы и последующей давки среди посетителей клуба пострадали около 15 человек.
Организаторы фестиваля сообщили, что среди убитых - три сотрудника служб безопасности.
В свою очередь, Агентство Франс пресс сообщает, что среди погибших есть еще и три иностранца.
Фестиваль BPM проходит на курорте Плайя-дель-Кармен уже десять лет, в нем принимают участие более 300 музыкантов и артистов.
Как сообщал УНН, в аэропорту курортного города Форт-Лодердейл во Флориде произошла перестрелка, в результате которой погибли по меньшей мере пять человек.