В.Медведчук зустрівся з послом Словаччини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Лідер Громадського руху “Український вибір — Право народу” Віктор Медведчук зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Словацької Республіки в Україні Юраєм Сівачеком, передає УНН з посиланням на прес-службу руху.
Сторони обговорили процес мирного врегулювання на сході України, ситуацію на Донбасі і висловилися на підтримку виконання домовленостей, досягнутих Тристоронньою контактною групою в Мінську. Особливу заклопотаність посол Словаччини висловив з приводу гуманітарної ситуації в зоні АТО.
“Від виконання Мінських угод залежать мир на Донбасі, територіальна цілісність України і стабільність усього європейського регіону. І хочу подякувати європейську сторону за те, що вона всіляко сприяє дипломатичного вирішення цього конфлікту”, — зазначив В.Медведчук.
Ю.Сівачек зі свого боку підтвердив позицію Словаччини, яка вважає дипломатію і вдосконалення законодавчого поля єдиним можливим способом врегулювання конфлікту на сході України.