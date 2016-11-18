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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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В.Медведчук зустрівся з послом Словаччини

В.Медведчук зустрівся з послом Словаччини

Київ • УНН

 • 7517 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Лідер Громадського руху “Український вибір — Право народу” Віктор Медведчук зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Словацької Республіки в Україні Юраєм Сівачеком, передає УНН з посиланням на прес-службу руху.

Сторони обговорили процес мирного врегулювання на сході України, ситуацію на Донбасі і висловилися на підтримку виконання домовленостей, досягнутих Тристоронньою контактною групою в Мінську. Особливу заклопотаність посол Словаччини висловив з приводу гуманітарної ситуації в зоні АТО.

“Від виконання Мінських угод залежать мир на Донбасі, територіальна цілісність України і стабільність усього європейського регіону. І хочу подякувати європейську сторону за те, що вона всіляко сприяє дипломатичного вирішення цього конфлікту”, — зазначив В.Медведчук.

Ю.Сівачек зі свого боку підтвердив позицію Словаччини, яка вважає дипломатію і вдосконалення законодавчого поля єдиним можливим способом врегулювання конфлікту на сході України.

Українські Національні Новини

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