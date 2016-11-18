В.Медведчук встретился с послом Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Лидер Общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в Украине Юраем Сивачеком, передает УНН со ссылкой на пресс-службу движения.
Стороны обсудили процесс мирного урегулирования на востоке Украины, ситуацию на Донбассе и высказались в поддержку выполнения договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой в Минске. Особую озабоченность посол Словакии высказал по поводу гуманитарной ситуации в зоне АТО.
"От исполнения Минских соглашений зависят мир на Донбассе, территориальная целостность Украины и стабильность всего европейского региона. И хочу поблагодарить европейскую сторону за то, что она всячески способствует дипломатическому решению этого конфликта", - отметил В.Медведчук.
Ю.Сивачек со своей стороны подтвердил позицию Словакии, которая считает дипломатию и совершенствование законодательного поля единственным возможным способом урегулирования конфликта на востоке Украины.