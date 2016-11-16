В.Медведчук: Київ повинен робити кроки назустріч щодо стратегії реінтеграції Донбасу

“Два роки тому “демократична” влада, яка обіцяла всім громадянам України (незалежно від того, в якому регіоні вони проживають, якою мовою спілкуються, яких політичних поглядів дотримуються) захист і підтримку, прийняла антисоціальна, дискримінаційне рішення. Постановою № 595 Кабмін заборонив здійснювати всі соціальні виплати жителям непідконтрольних Києву територій Донбасу — і сотні тисяч людей похилого віку, інвалідів, одиноких матерів втратили пенсій і соціальних виплат. Так “демократична” влада “підтримала” громадян України, які пережили артобстріли, втратили житло, а часом і когось із близьких, надовго залишилися без найнеобхіднішого - світла, води, зв’язку, продуктів. А тепер ще й без засобів до існування. Фактично була введена соціально-економічна блокада Донецька і Луганська, за якою послідувала транспортна і економічна ізоляція регіону", - зазначив В.Медведчук.

З його слів, “Український вибір” неодноразово звертав увагу української і світової громадськості на цю проблему. "Ставши на захист наших співгромадян, ми прямо заявляли, що антигуманні рішення уряду суперечать українському законодавству і демократичним нормам. Що розподіл українців на два сорти - “своїх” і “чужих” - неприйнятно в правовій державі. Що, проводячи таку політику, влада лише посилює розкол в країні. Що ці її непродумані дії загрожують не тільки гуманітарною катастрофою на Донбасі, а й серйозними соціально-політичними наслідками для Києва", - додав він

"Сьогодні влада усвідомила згубність політики дискримінації Донбасу і навіть обговорює стратегію його повернення до складу України на закритих засіданнях Кабміну. “Всі громадяни України мають однакові права ... В тому числі на пенсії і всі види соціальної допомоги. Моя позиція в цьому сенсі однозначна. Платити”, - ще навесні заявляв міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш. “Їх жителі мають право на виплати, незалежно від місця реєстрації”, - вторив йому міністр соцполітики Андрій Рева. А днями Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб виступило з пропозицією відновити постачання продуктів харчування в окремі райони Донецької і Луганської областей", - зауважив політик.

Він зазначив також, що нещодавно і голова комітету ВР у закордонних справах, народний депутат Ганна Гопко підкреслила, що "надзвичайно важливо ... уявити загальну, об'єднану державну політику щодо того, яке майбутнє ми бачимо Донбасу". "Можливо, позначився вплив європейської громадськості, яка з листопада 2014 року невпинно критикує дискримінаційну політику Києва, але факт залишається фактом: євродемократи усвідомили згубність такої своєї політики і задумалися над шляхами реінтеграції регіону", - додав В.Медведчук.

"Однак цього всіма силами намагається перешкоджати українська "партія війни", що відкидає мінські угоди і нав'язує суспільству силовий сценарій врегулювання конфлікту на Донбасі. Віце-прем'єр Розенко, незважаючи на домовленості "нормандської четвірки" в Берліні, наполягає на своїй послідовності виконання мінських угод: спочатку контроль над територією ОРДО і ОрЛО, а вже потім відновлення соцвиплат. І навіть ініціатива Георгія Туки скасувати продуктову блокаду Донбасу викликала у окремих, вибачте на слові, політичних діячів настільки агресивний спротив, що закрадаються сумніви, чи дійсно "українські яструби" мають намір відновлювати територіальну цілісність країни", - заявив політик.

"Важливо розуміти: рано чи пізно питання реінтеграції Донбасу стане для Києва головним. Тому вже зараз потрібно робити конкретні кроки - напрацювати "дорожню карту" щодо імплементації мінських угод і перейти до неухильного їх виконання. У тому числі і пункту 8, який передбачає "визначення модальностей повного відновлення соціально-економічних зв'язків, включаючи соціальні перекази, таких як виплата пенсій та інші виплати ...". Жителі Донбасу, яких українська влада кинула напризволяще, сьогодні не поспішають шикуватися в черги з охочих повернутися в правове поле України. Розуміючи це, Київ повинен зробити кроки назустріч: знявши всілякі блокади з Донбасу, продемонструвати, що перестав ділити українських громадян на "своїх" і "чужих", що готовий до мирного врегулювання конфлікту і повного виконання мінських угод", - резюмував В.Медведчук.