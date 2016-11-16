В.Медведчук: Киев должен делать шаги навстречу в стратегии реинтеграции Донбасса

"Два года назад "демократическая" власть, обещавшая всем гражданам Украины (независимо от того, в каком регионе они проживают, на каком языке общаются, каких политических взглядов придерживаются) защиту и поддержку, приняла антисоциальное, дискриминационное решение. Постановлением № 595 Кабмин запретил осуществлять все социальные выплаты жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса - и сотни тысяч стариков, инвалидов, одиноких матерей лишились пенсий и социальных выплат. Так "демократическая" власть "поддержала" граждан Украины, которые пережили артобстрелы, потеряли жилье, а порой и кого-то из близких, надолго остались без самого необходимого ― света, воды, связи, продуктов. А теперь еще и без средств к существованию. Фактически была введена социально-экономическая блокада Донецка и Луганска, за которой последовала транспортная и экономическая изоляция региона", - отметил В.Медведчук.

По его словам, "Украинский выбор" неоднократно обращал внимание украинской и мировой общественности на эту проблему. Встав на защиту наших сограждан, мы прямо заявляли, что антигуманные решения правительства противоречат украинскому законодательству и демократическим нормам. Что деление украинцев на два сорта - "своих" и "чужих" - неприемлемо в правовом государстве. Что, проводя такую политику, власть лишь усиливает раскол в стране. Что эти ее непродуманные действия чреваты не только гуманитарной катастрофой на Донбассе, но и серьезными социально-политическими последствиями для Киева", - добавил он

"Сегодня власть осознала пагубность политики дискриминации Донбасса и даже обсуждает стратегию его возвращения в состав Украины на закрытых заседаниях Кабмина. "Все граждане Украины имеют одинаковые права… В том числе на пенсии и все виды социальной помощи. Моя позиция в этом отношении однозначна. Платить", - еще весной заявлял министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. "Их жители имеют право на выплаты, независимо от места регистрации", - вторил ему министр соцполитики Андрей Рева. А на днях Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц выступило с предложением возобновить поставки продуктов питания в отдельные районы Донецкой и Луганской областей", - отметил политик.

Он отметил также, что недавно и председатель Комитета ВР по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко подчеркнула, что "чрезвычайно важно… представить общую, объединенную государственную политику относительно того, какое будущее мы видим Донбасса". Возможно, сказалось влияние европейской общественности, которая с ноября 2014 года непрестанно критикует дискриминационную политику Киева, но факт остается фактом: евродемократы осознали пагубность такой своей политики и задумались над путями реинтеграции региона", - добавил В.Медведчук.

"Однако этому всеми силами пытается препятствовать украинская "партия войны", отвергающая Минские соглашения и навязывающая обществу силовой сценарий урегулирования конфликта на Донбассе. Вице-премьер Розенко, несмотря на договоренности "нормандской четверки" в Берлине, настаивает на своей последовательности выполнения Минских соглашений: сначала контроль над территорией ОРДО и ОРЛО, а уж потом возобновление соцвыплат. И даже инициатива Георгия Туки отменить продуктовую блокаду Донбасса вызвала у отдельных, с позволения сказать, политических деятелей столь агрессивное сопротивление, что закрадываются сомнения, действительно ли "украинские ястребы" намерены восстанавливать территориальную целостность страны", - заявил политик.

"Важно понимать: рано или поздно вопрос реинтеграции Донбасса станет для Киева главным. Поэтому уже сейчас нужно делать конкретные шаги - наработать "дорожную карту" по имплементации Минских соглашений и перейти к неукоснительному их выполнению. В том числе и пункта 8, который предполагает "определение модальностей полного восстановления социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты…". Жители Донбасса, которых украинская власть бросила на произвол судьбы, сегодня не спешат выстраиваться в очереди из желающих вернуться в правовое поле Украины. Понимая это, Киев должен сделать шаги навстречу: сняв всяческие блокады с Донбасса, продемонстрировать, что перестал делить украинских граждан на "своих" и "чужих", что готов к мирному урегулированию конфликта и полному выполнению Минских соглашений", - резюмировал В.Медведчук.