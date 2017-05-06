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В.Медвечук прокоментував слова А.Меркель в Сочі про мінські угоди

Київ • УНН

 • 20337 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Лідер громадського руху "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук розповів, що насправді сказала канфлер ФРН Ангела Меркель в Сочі про мінські угоди. Про це він написав у своєму блозі, передає УНН.

В.Медвечук прокоментував слова А.Меркель в Сочі про мінські угоди

"Після переговорів в Сочі між канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Росії Володимиром Путіним багато ЗМІ повідомили, що лідер Німеччини висловилася за передачу кордону на Донбасі під контроль України незалежно від виконання політичної частини мінських угод. Таке трактування дійсно формально спирається на синхронний переклад слів Меркель на російську мову на спільній прес-конференції 2 травня: "Ми, звичайно, хочемо забезпечити, щоб Україна отримала доступ до свого державного кордону, це теж частина мінських домовленостей, і потім вже забезпечити політичні рішення, які спрямовані на проведення місцевих виборів. Ми цього ще не досягли", - повідомив В.Медведчук.

"Однак цей переклад, як випливає з оригіналу виступу канцлера на її сайті, неточно передає її думку. З німецького тексту однозначно видно, що канцлер добре знає послідовність виконання пунктів мінських угод. Насправді Меркель сказала наступне: "Нашою метою однозначно є відновлення Україною доступу до свого державного кордону. Але відповідно до мінських угод цьому передують спочатку припинення вогню, а потім політичні рішення, які зроблять можливими там місцеві вибори. Ми цього, на жаль, поки не досягли (Aber unser Ziel bleibt eindeutig, dass die Ukraine auch wieder Zugang zu ihrer eigenen Staatsgrenze bekommt. Dem vorgeschaltet sind aber nach dem Minsker Abkommen eben ein Waffenstillstand und dann politische Lösungen, die dort Kommunalwahlen möglich machen. Das haben wir leider bisher nicht erreicht.)", - додав політик.

З його слів, таким чином, ніякої сенсації не було. "Це також підкреслено і іншим матеріалом про переговори в Сочі на сайті канцлера, підготовленим її прес-службою: "Відвертий діалог, незважаючи на відмінності в поглядах". Там немає нічого на тему кордону, зате відтворена інша цитата Меркель у зв'язку з політичним врегулюванням: "питання припинення вогню має принципове значення, як природно і питання обміну полонених. Однак необхідний прогрес і в політичному процесі, щодо якого ми взяли зобов'язання в Мінську. Йдеться про проведення виборів, які зроблять можливим легітимне керівництво в сепаратистських регіонах в Східній Україні. Для цього нам потрібна дорожня карта", - зазначив він.

"Ну а помилки синхронного перекладача в подібних ситуаціях, на жаль, не рідкість. Так і під час візиту держсекретаря США Рекса Тіллерсона в Москву його перекладач змазав низку різких зворотів політика. Ну а при такому перекладі з німецького з його складним синтаксисом допустити мимовільні помилки ще легше", - резюмував В.Меведчук.

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