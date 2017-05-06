В.Медвечук прокомментировал слова А.Меркель в Сочи о минских соглашениях

“После переговоров в Сочи между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным многие СМИ сообщили, что лидер Германии высказалась за передачу границы на Донбассе под контроль Украины независимо от выполнения политической части минских соглашений. Такая трактовка действительно формально опирается на синхронный перевод слов Меркель на русский язык на совместной пресс-конференции 2 мая: “Мы, конечно, хотим обеспечить, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе, это тоже часть минских договорённостей, и затем уже обеспечить политические решения, которые направлены на проведение местных выборов. Мы этого ещё не добились”, - сообщил В.Медведчук.

"Однако этот перевод, как следует из оригинала выступления канцлера на ее сайте, неточно передает ее мысль. Из немецкого текста однозначно видно, что канцлер хорошо знает последовательность выполнения пунктов минских соглашений. На самом деле Меркель сказала следующее: “Нашей целью однозначно является возобновление Украиной доступа к своей государственной границе. Но в соответствии с минскими соглашениями этому предшествуют сначала прекращение огня, а затем политические решения, которые сделают возможными там местные выборы. Мы этого, к сожалению, пока не добились (Aber unser Ziel bleibt eindeutig, dass die Ukraine auch wieder Zugang zu ihrer eigenen Staatsgrenze bekommt. Dem vorgeschaltet sind aber nach dem Minsker Abkommen eben ein Waffenstillstand und dann politische Lösungen, die dort Kommunalwahlen möglich machen. Das haben wir leider bisher nicht erreicht.)", - добавил политик.

С его слов, таким образом, никакой сенсации не было. "Это также подчеркнуто и другим материалом о переговорах в Сочи на сайте канцлера, подготовленном ее пресс-службой: “Откровенный диалог, несмотря на различия во взглядах”. Там нет ничего на тему границы, зато воспроизведена другая цитата Меркель в связи с политическим урегулированием: “Вопрос прекращения огня имеет принципиальное значение, как естественно и вопросы обмена пленными. Однако необходим прогресс и в политическом процессе, относительно которого мы взяли обязательства в Минске. Речь идет о проведении выборов, которые сделают возможным легитимное руководство в сепаратистских регионах в Восточной Украине. Для этого нам нужна дорожная карта”, - отметил он.

"Ну а ошибки синхронного переводчика в подобных ситуациях, к сожалению, не редкость. Так и в ходе визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву его переводчик смазал ряд резких оборотов политика. Ну а при таком переводе с немецкого с его сложным синтаксисом допустить невольные ошибки еще легче", - резюмировал В.Меведчук.