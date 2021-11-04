В Криму можуть продовжити неробочі дні

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“На сьогоднішній момент у нас коефіцієнт зараження становить 1,06. Якщо він буде дорівнювати одиниці або менше, якщо у нас дійсно зменшиться кількість заражених, то неробочі дні ми продовжувати не будемо і оголосимо робочий тиждень”, — сказав Гоцанюк.

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За його словами, рішення чи продовжувати неробочі дні в Криму, приймуть ближче до 7 листопада. З 20 жовтня влада Криму посилила заходи по боротьбі з коронавірусною інфекцією на півострові. Російський глава Криму Сергій Аксьонов оголосив неробочими днями період з 30 жовтня по 7 листопада включно. До цього в Криму продовжили до грудня режим підвищеної готовності, введений у зв’язку з пандемією коронавірусу. З 11 жовтня в Криму вступили в силу нові коронавірусні обмеження. Крім того, у Криму за минулу добу зафіксували 741 випадок коронавірусної інфекції, що є рекордним показником.

Дані російської влади Криму і Севастополя про захворюваність коронавірусом не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика істотно занижена.

Нагадаємо

В окупованому Севастополі зафіксували антирекорд смертності від COVID-19.