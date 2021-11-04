В Крыму могут продлить нерабочие дни

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“На сегодняшний момент у нас коэффициент заражения составляет 1,06. Если он будет равняться единице или меньше, если у нас действительно уменьшится количество зараженных, то нерабочие дни мы продолжать не будем и объявим рабочую неделю”, — сказал Гоцанюк.

Детали

По его словам, решение продлевать ли нерабочие дни в Крыму, примут ближе к 7 ноября. С 20 октября власти Крыма усилили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией на полуострове. Российский глава Крыма Сергей Аксенов объявил нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября включительно. До этого в Крыму продлили до декабря режим повышенной готовности, введенный в связи с пандемией коронавируса. С 11 октября в Крыму вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Кроме того, в Крыму за минувшие сутки зафиксировали 741 случай коронавирусной инфекции, что является рекордным показателем.

Данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена.

Напомним

В оккупированном Севастополезафиксировали антирекорд смертности от COVID-19.