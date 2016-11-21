В.Кличко: у Києві впроваджується програма компенсації відсотків за кредитами для малого бізнесу

“Якщо ця програма буде ефективно працювати, ми готові збільшувати її фінансування. Сподіваюсь, результатом впровадження такої програми стануть і нові робочі місця в Києві, і збільшення надходжень до бюджету міста”, — зазначив Київський міський голова.

За словами В.Кличка, міська влада вже передбачила у бюджеті Києва на 2017 рік 10 млн грн на погашення відсотків по кредитах для представників малого бізнесу.

Нагадаємо, Fitch підвищило рейтинги Києва до “В-” з “СС”.