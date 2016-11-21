В.Кличко: в Киеве внедряется программа компенсации процентов по кредитам для малого бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киеве внедряется программа компенсации процентов по банковским кредитам для малого бизнеса, который будет создавать новые рабочие места. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на бизнес-форуме "Киев-город предпринимателей", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского головы.
"Если эта программа будет эффективно работать, мы готовы увеличивать ее финансирование. Надеюсь, результатом внедрения такой программы станут и новые рабочие места в Киеве, и увеличение поступлений в бюджет города ", - отметил Киевский городской голова.
По словам В.Кличко, городские власти уже предусмотрели в бюджете Киева на 2017 год 10 млн грн на погашение процентов по кредитам для малого бизнеса.