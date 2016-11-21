В.Кличко: в Киеве внедряется программа компенсации процентов по кредитам для малого бизнеса

"Если эта программа будет эффективно работать, мы готовы увеличивать ее финансирование. Надеюсь, результатом внедрения такой программы станут и новые рабочие места в Киеве, и увеличение поступлений в бюджет города ", - отметил Киевский городской голова.

По словам В.Кличко, городские власти уже предусмотрели в бюджете Киева на 2017 год 10 млн грн на погашение процентов по кредитам для малого бизнеса.

Напомним, Fitch повысило рейтинги Киева до "В-" с "СС".