В Київської області на чотирьох дільницях виявили підроблені виборчі бюлетені

“На виборчих дільницях Українки під час підрахунку голосів на вечірньому засіданні члени комісій почали масово виявляти фейкові виборчі бюлетені з печатками ДВК та позначками в клітинці біля кандидата від „Європейської солідарності“ Олександра Туренка”, — йдеться в повідомленні.

За даними спостерігачів, протягом 15 листопада до поліції Українки надійшло 20 повідомлень щодо порушення виборчого процесу. У місті Українка було складено один адмінпротокол та відкрито одне кримінальне провадження.

Як повідомляв УНН, на виборчій дільниці в Українці, де у неділю проходив другий тур виборів мера, виборець спершу сфотографував виборчий бюлетень, а потім порвав його на шматки й намагався кинути в скриньку.

Нагадаємо, за даними поліції, голосування на місцевих виборах в Україні пройшло без серйозних порушень. Середня явка виборців у другому турі виборів мерів, які 15 листопада відбулися у семи містах України, становила 24%.