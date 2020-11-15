На Київщині виборець сфотографував, а потім порвав бюлетень на шматки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На виборчій дільниці в Українці на Київщині, де проходить другий тур виборів мера, виборець спершу сфотографував виборчий бюлетень, а потім порвав його на шматки й намагався кинути в скриньку. Про це повідомили в Громадянській мережі ОПОРА, передає УНН.
“На дільниці №320772 в Українці Київської області виборець сфотографував бюлетень, а коли спостерігачі на дільниці намагалися затримати юнака, порвав бюлетень та спробував вкинути його в скриньку для голосування, проте спостерігачі завадили йому це зробити”, - зазначили в громадянській мережі.
Повідомляється, що подія зафіксована правоохоронними органами.
Нагадаємо, також ОПОРА фіксує порушення з видачею бюлетенів у Луцьку.