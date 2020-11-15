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Вибори мера Луцька: ОПОРА фіксує порушення з видачею бюлетенів

Вибори мера Луцька: ОПОРА фіксує порушення з видачею бюлетенів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. На виборчих дільницях на Волині у день другого туру виборів мерів, 15 листопада, спостерігачі зафіксували нестачу скриньки та відсутність пандусів, порушення з видачею бюлетенів. Про це повідомила Громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.

“У день повторного голосування з виборів Луцького міського голови спостерігачі ОПОРИ повідомляють про нестачу скриньки для бюлетенів та відсутність пандусів на дільницях”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в ОПОРІ зазначають, що великої скриньки для голосування бракує на дільниці №070512 у селі Великий Омеляник.

Щодо недоліків із доступністю дільниць, то йдеться і про відсутність пандусів до будівель, де знаходяться дільниці, і всередині приміщень, де волевиявлення здійснюють на 2 поверсі. Це може спричинити незручності у випадку голосування осіб, які пересуваються на кріслі колісному.

Зокрема, немає пандусів ні до будівлі, ні у приміщенні на трьох дільницях. Також відсутній заїзд до будівель на чотирьох дільницях села Іванчиці та одній ДВК у селі Великий Омеляник.

Також у Луцьку спостерігачі ОПОРИ фіксують порушення процедури видачі бюлетеня – на двох дільницях працювали зі списком виборців та власне видавали бюлетені по одному члену комісії.

Окрім того, за даними спостерігачів, у Луцьку на спецдільниці №071096 під час ранкового засідання з сейфа дістали не всі бюлетені, а лише "необхідну кількість".

Додамо, що в Херсоні, де 15 листопада відбувається другий тур виборів мера, чоловік хотів проголосувати, використовуючи мобільний додаток "Дія" замість паспорта.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що спостерігачі почали фіксувати перші порушення на другому турі виборів мерів.

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