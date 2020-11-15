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Выборы мэра Луцка: ОПОРА фиксирует нарушения с выдачей бюллетеней

Выборы мэра Луцка: ОПОРА фиксирует нарушения с выдачей бюллетеней

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. На избирательных участках на Волыни в день второго тура выборов мэров, 15 ноября, наблюдатели зафиксировали нехватку ящиков и отсутствие пандусов, нарушения с выдачей бюллетеней. Об этом сообщила Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

"В день повторного голосования по выборам городского головы Луцка наблюдатели ОПОРЫ сообщают о нехватке ящиков для бюллетеней и отсутствии пандусов на участках", - говорится в сообщении.

В частности, в ОПОРЕ отмечают, что большой урны для голосования не хватает на участке №070512 в селе Большой Омеляник.

Что касается  недостатков с доступностью участков, то речь идет и об отсутствии пандусов к зданиям, где находятся участки, и внутри помещений, где волеизъявление осуществляется на 2-м этаже. Это может привести к неудобству в случае голосования лиц, которые передвигаются на кресле колесном.

В частности, нет пандусов ни к зданию, ни в помещении на трех участках. Также отсутствует заезд к зданиям на четырех участках села Иванчицы и одной УИК в селе Большой Омеляник.

Также в Луцке наблюдатели ОПОРЫ фиксируют нарушения процедуры выдачи бюллетеня - на двух участках работали со списком избирателей и собственно выдавали бюллетени по одному члену комиссии.

Кроме того, по данным наблюдателей, в Луцке на спецучастке №071096 во время утреннего заседания из сейфа достали не все бюллетени, а лишь "необходимое количество".

Добавим, что в Херсоне, где 15 ноября проходит второй тур выборов мэра, мужчина хотел проголосовать, используя мобильное приложение "Дія" вместо паспорта.

Напомним, УНН сообщал, что наблюдатели начали фиксировать первые нарушения на втором туре выборов мэров.

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