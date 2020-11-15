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У Херсоні чоловік хотів проголосувати з додатком "Дія" замість паспорта

Київ • УНН

 • 12904 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Херсоні, де 15 листопада відбувається другий тур виборів мера, чоловік хотів проголосувати, використовуючи мобільний додаток "Дія" замість паспорта. Про це повідомив голова Херсонської обласної організації Комітету виборців України Дементій Білий у Facebook, передає УНН.

"На жаль, "Дія" не діє. Пам'ятаємо, що для того, щоб проголосувати треба брати із собою не смартфон із додатком "Дія", а паспорт. У вигляді книжечки або ID-картки. Саме зараз діджиталізований громадянин намагався переконатися в іншому. Але наші комісії не мають спеціальних пристроїв для взаємодії із "Дією", - повідомив Білий.

Нагадаємо, що 15 листопада 2020 року в Луцьку, Одесі, Сумах, Херсоні, Кам’янець-Подільському Хмельницької області, Краматорську, Українці Київської області відбувається повторне голосування на виборах міського голови.

Нагадаємо, УНН повідомляв про те, що спостерігачі почали фіксувати перші порушення на другому турі виборів мерів.

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