У Херсоні чоловік хотів проголосувати з додатком "Дія" замість паспорта

"На жаль, "Дія" не діє. Пам'ятаємо, що для того, щоб проголосувати треба брати із собою не смартфон із додатком "Дія", а паспорт. У вигляді книжечки або ID-картки. Саме зараз діджиталізований громадянин намагався переконатися в іншому. Але наші комісії не мають спеціальних пристроїв для взаємодії із "Дією", - повідомив Білий.

Нагадаємо, що 15 листопада 2020 року в Луцьку, Одесі, Сумах, Херсоні, Кам’янець-Подільському Хмельницької області, Краматорську, Українці Київської області відбувається повторне голосування на виборах міського голови.

Нагадаємо, УНН повідомляв про те, що спостерігачі почали фіксувати перші порушення на другому турі виборів мерів.