В Херсоне мужчина хотел проголосовать с приложением "Дія" вместо паспорта

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 21599 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 47788 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 106274 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 85899 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112372 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90370 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98013 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102681 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101437 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101291 просмотра

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В Херсоне мужчина хотел проголосовать с приложением "Дія" вместо паспорта

В Херсоне мужчина хотел проголосовать с приложением "Дія" вместо паспорта

Киев  •  УНН

 • 12898 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Херсоне, где 15 ноября происходит второй тур выборов мэра, мужчина хотел проголосовать, используя мобильное приложение "Дія" вместо паспорта. Об этом сообщил председатель Херсонской областной организации Комитета избирателей Украины Дементий Билый в Facebook, передает УНН.

"К сожалению, "Дія" не действует. Помним, что для того, чтобы проголосовать, нужно брать с собой не смартфон с приложением "Дія", а паспорт. В виде книжечки или ID-карты. Именно сейчас диджитализований гражданин пытался убедиться в другом. Но наши комиссии не имеют специальных устройств для взаимодействия с "Дія", - сообщил Билый.

Напомним, что 15 ноября 2020 ода в Луцке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменец-Подольском Хмельницкой области, Краматорске, Украинке Киевской области проходит повторное голосование на выборах городского головы.

Напомним, сообщал о том, что наблюдатели начали фиксировать первые нарушения на втором туре выборов мэров.

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