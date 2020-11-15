В Херсоне мужчина хотел проголосовать с приложением "Дія" вместо паспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Херсоне, где 15 ноября происходит второй тур выборов мэра, мужчина хотел проголосовать, используя мобильное приложение "Дія" вместо паспорта. Об этом сообщил председатель Херсонской областной организации Комитета избирателей Украины Дементий Билый в Facebook, передает УНН.
"К сожалению, "Дія" не действует. Помним, что для того, чтобы проголосовать, нужно брать с собой не смартфон с приложением "Дія", а паспорт. В виде книжечки или ID-карты. Именно сейчас диджитализований гражданин пытался убедиться в другом. Но наши комиссии не имеют специальных устройств для взаимодействия с "Дія", - сообщил Билый.
Напомним, что 15 ноября 2020 ода в Луцке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменец-Подольском Хмельницкой области, Краматорске, Украинке Киевской области проходит повторное голосование на выборах городского головы.
Напомним, сообщал о том, что наблюдатели начали фиксировать первые нарушения на втором туре выборов мэров.