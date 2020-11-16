В Киевской области на четырех участках выявили поддельные избирательные бюллетени
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Украинке Киевской области на четырех избирательных участках выявлено 22 поддельных избирательных бюллетеня с печатями участковых избирательных комиссий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА.
“На избирательных участках Украинки при подсчете голосов на вечернем заседании члены комиссий начали массово выявлять фейковые избирательные бюллетени с печатями УИК и обозначениями в клетке у кандидата от „Европейской солидарности“ Александра Туренко”, — говорится в сообщении.
По данным наблюдателей, в течение 15 ноября в полицию Украинки поступило 20 сообщений о нарушении избирательного процесса. В городе Украинка был составлен один админпротокол и открыто одно уголовное производство.
Как сообщал УНН, на избирательном участке в Украинке, где в воскресенье проходил второй тур выборов мэра, избиратель сначала сфотографировал избирательный бюллетень, а потом порвал его на куски и пытался бросить в ящик.
Напомним, по данным полиции, голосование на местных выборах в Украине прошло без серьезных нарушений. Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров, которые 15 ноября состоялись в семи городах Украины, составила 24%.