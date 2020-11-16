В Киевской области на четырех участках выявили поддельные избирательные бюллетени

“На избирательных участках Украинки при подсчете голосов на вечернем заседании члены комиссий начали массово выявлять фейковые избирательные бюллетени с печатями УИК и обозначениями в клетке у кандидата от „Европейской солидарности“ Александра Туренко”, — говорится в сообщении.

По данным наблюдателей, в течение 15 ноября в полицию Украинки поступило 20 сообщений о нарушении избирательного процесса. В городе Украинка был составлен один админпротокол и открыто одно уголовное производство.

Как сообщал УНН, на избирательном участке в Украинке, где в воскресенье проходил второй тур выборов мэра, избиратель сначала сфотографировал избирательный бюллетень, а потом порвал его на куски и пытался бросить в ящик.

Напомним, по данным полиции, голосование на местных выборах в Украине прошло без серьезных нарушений. Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров, которые 15 ноября состоялись в семи городах Украины, составила 24%.