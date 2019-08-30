В Київському ботанічному саду знайшли труп із запискою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Києві на території Національного ботанічного саду імені Гришка знайшли тіло чоловіка, в якого була прострелена голова із прощальною запискою. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко під час брифінгу, передає УНН.
"Знайдено тіло молодого чоловіка з вогнепальним пораненням в голову. Також, коло нього лежав пістолет. Є прощальна записка, але в нього не має ніяких документів, ми встановлюємо його особу…", - сказав Крищенко.
За його словами, кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства внесено, версія самогубство.
"Попередній огляд судово-медичного експерта це підтвердив, але будуть і експертизи й кримінальне провадження буде розслідуватися", - додав Крищенко.
Нагадаємо, поліція розслідує обставини двох аналогічних самогубств у різних районах Київської області.