В Киевском ботаническом саду нашли труп с запиской
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Киеве на территории Национального ботанического сада имени Гришко нашли тело мужчины, у которого была прострелена голова с прощальной запиской. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко во время брифинга, передает УНН.
"Найдено тело молодого мужчины с огнестрельным ранением в голову. Также, возле него лежал пистолет. Есть прощальная записка, но у него нет никаких документов, мы устанавливаем его личность...", - сказал Корищенко.
По его словам, уголовное производство по факту умышленного убийства внесено, версия самоубийство.
"Предварительный обзор судебно-медицинского эксперта это подтвердил, но будут и экспертизы и уголовное производство будет расследоваться", - добавил Корищенко.
Напомним, полиция расследует обстоятельства двух аналогичных самоубийств в разных районах Киевской области.