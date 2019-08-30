В Киевском ботаническом саду нашли труп с запиской

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 26700 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116399 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127156 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118462 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123542 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127234 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152190 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150893 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140776 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Киевском ботаническом саду нашли труп с запиской

В Киевском ботаническом саду нашли труп с запиской

Киев  •  УНН

 • 21664 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В Киеве на территории Национального ботанического сада имени Гришко нашли тело мужчины, у которого была прострелена голова с прощальной запиской. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко во время брифинга, передает УНН.

"Найдено тело молодого мужчины с огнестрельным ранением в голову. Также, возле него лежал пистолет. Есть прощальная записка, но у него нет никаких документов, мы устанавливаем его личность...", - сказал Корищенко.

По его словам, уголовное производство по факту умышленного убийства внесено, версия самоубийство.

"Предварительный обзор судебно-медицинского эксперта это подтвердил, но будут и экспертизы и уголовное производство будет расследоваться", - добавил Корищенко.

Напомним, полиция расследует обстоятельства двух аналогичных самоубийств в разных районах Киевской области.

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