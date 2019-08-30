В Киевском ботаническом саду нашли труп с запиской

"Найдено тело молодого мужчины с огнестрельным ранением в голову. Также, возле него лежал пистолет. Есть прощальная записка, но у него нет никаких документов, мы устанавливаем его личность...", - сказал Корищенко.

По его словам, уголовное производство по факту умышленного убийства внесено, версия самоубийство.

"Предварительный обзор судебно-медицинского эксперта это подтвердил, но будут и экспертизы и уголовное производство будет расследоваться", - добавил Корищенко.

Напомним, полиция расследует обстоятельства двух аналогичных самоубийств в разных районах Киевской области.