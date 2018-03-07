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В Києві затори вже сягнули позначки в 9 балів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. В Києві рівень заторів вже досяг позначки в 9 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.

Так, рух здебільшого ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Дружби народів”, “Либідська”, “Палац Україна”, “Олімпійська”, “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа, “Поштова площа” та інші.

Крім того, затори є на проспекті Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони), вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Владимирська, бульварах Лесі Українки та Дружби Народів, на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал), Набережному шосе, Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.

Також, затори є на вулиці Саперно-Слобідська (в бік Південного мосту), проспекті Соборності, Семена Скляренка, Богатирська та інших.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується мокрий сніг та дощ, вночі та вранці місцями ожеледь; температура вночі 0-5° морозу, у східних, Сумській та Полтавській областях 6-11° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Українські Національні Новини

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