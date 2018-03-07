В Киеве пробки уже достигли отметки в 9 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Киеве уровень пробок уже достиг отметки в 9 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.
Так, движение основном затруднен в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан независимости", "Крещатик", "Контрактовая площадь," Почтовая площадь "и другие.
Кроме того, пробки есть на проспекте Победы (от центра и в цирк в обе стороны), улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульварах Леси Украинский и Дружбы Народов, на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал), Набережном шоссе, Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.
Также, пробки есть на улице Саперно-Слободская (в сторону Южного моста), проспекте Соборности, Семена Скляренко, Богатырская и других.
Напомним, сегодня в Украине ожидается мокрый снег и дождь , ночью и утром местами гололед, температура ночью 0-5 ° мороза, в восточных, Сумской и Полтавской областях 6-11 ° мороза; днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.