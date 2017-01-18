В Києві відбулась презентація виставки "Остарбайтери"

На виставці презентувано 150 пам’яток, які висвітлюють історії людей, вивезених з окупованих територій України на примусові роботи до Німеччини. Також серед експонатів 27 листівок, медичних карток та світлини, на яких зображені малолітні каторжники.

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"Важко згадувати про ті страшні часи. Адже в 1937-му році сталінська тоталітарна система зруйнувала мою родину. Батько загинув, мати відбувала покарання а я потрапила ще маленькою до табору дітей ворогів народу. На час, коли нас вивозили до Німеччини, мені було 11 років", - розповіла колишня остарбайтерка Надія Слєсарєва.

Як зазначили організатори виставки, що під час Другої світової війни близько 2,4 млн осіб було вивезено з України. Більшість з них пройшли через нацистські табори.