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В Киеве состоялась презентация выставки "Остарбайтеры"

В Киеве состоялась презентация выставки "Остарбайтеры"

Киев • УНН

 • 11688 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В столице в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоялась презентация выставки "Остарбайтеры" по случаю 75-й годовщины вывоза населения Украины на принудительные работы в Германию, передает корреспондент УНН.

На выставке презентовали 150 памятников, которые освещают истории людей, вывезенных из оккупированных территорий Украины на принудительные работы в Германию. Также среди экспонатов 27 открыток, медицинских карточек и фотографии, на которых изображены малолетние каторжники.

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"Трудно вспоминать о тех страшных временах. Ведь в 1937-м году сталинская тоталитарная система разрушила мою семью. Отец погиб, мать отбывала наказание а я попала еще маленькой в ​​лагерь детей врагов народа. На время, когда нас вывозили в Германию, мне было 11 лет", - рассказала бывшая остарбайтерка Надежда Слесарева.

Как отметили организаторы выставки, во время Второй мировой войны около 2,4 млн человек были вывезены из Украины. Большинство из них прошли через нацистские лагеря.

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