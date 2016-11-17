В.Кістіон: уряд підтримуватиме Одеський регіон до призначення нового керівника ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Кабінет Міністрів готовий надати максимальну підтримку виконавчій владі Одеської області у період до призначення нового керівника обласної державної адміністрації, який обиратиметься на відкритому конкурсі. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон під час робочої поїздки в Одеську область, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
“Мета моєї поїздки — оцінити поточну ситуацію і максимально зрозуміти, де потрібна допомога Уряду України, центральних органів виконавчої влади керівництву Одеської області, місцевому самоврядуванню на цей перехідний період, поки вирішуються питання конкурсного призначення керівництва області. Наша основна місія — максимально, виходячи із складної ситуації, допомогти у цей період і керівництву, і мешканцям області, забезпечити їм комфортне проживання, і ті потреби, які щоденно виникають у кожного громадянина: це тепло, це електроенергія, це комфортний проїзд дорогами у складних погодних умовах”, — підкреслив Володимир Кістіон.
Він також наголосив на особливій важливості спільної роботи центральних органів і місцевих органів влади саме зараз, коли опалювальний період вже розпочався і триває активна підготовка до зими.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман пообіцяв одеситам особисто опікуватися областю до призначення нового голови ОДА.