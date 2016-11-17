В.Кистион: правительство будет поддерживать Одесский регион до назначения нового руководителя ОГА

"Цель моей поездки - оценить текущую ситуацию и максимально понять, где нужна помощь Правительства Украины, центральных органов исполнительной власти руководству Одесской области, местному самоуправлению на этот переходный период, пока решаются вопросы конкурсного назначения руководства области. Наша основная миссия - максимально, исходя из сложной ситуации, помочь в этот период и руководству, и жителям области, обеспечить им комфортное проживание, и те потребности, которые ежедневно возникают у каждого гражданина: это тепло, это электроэнергия, это комфортный проезд по дорогам в сложных погодных условиях ", - подчеркнул Владимир Кистион.

Он также отметил особую важность совместной работы центральных органов и местных органов власти именно сейчас, когда отопительный период уже начался и идет активная подготовка к зиме.

Как сообщал УНН, В.Гройсман пообещал одесситам лично заниматься областью до назначения нового председателя ОГА.