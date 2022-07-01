В Херсонській області ЗСУ завдали авіаудару по окупантах, знищено два танки та бронемашини

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"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань "вгамовано" 35 рашистів, 2 модернізованих танки Т-72Б3 та ще 4 одиниці іншої броньованої техніки", - йдеться в повідомленні.

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У багатьох селах Херсонської області російські окупанти знищили кожен другий будинок, громадян продовжують примушувати до співпраці з ворогом.