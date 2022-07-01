В Херсонской области ВСУ нанесли авиаудар по оккупантам, уничтожены два танка и бронемашины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Херсонской области в Белозерской общине авиаторы ВСУ нанесли парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативное командование "Юг".
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"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач "утолено" 35 рашистов, 2 модернизированных танка Т-72Б3 и еще 4 единицы другой бронированной техники", - говорится в сообщении.
Напомним
Во многих селах Херсонской области российские оккупанты уничтожили каждый второй дом, граждан продолжают принуждать к сотрудничеству с врагом.