В Херсонській області зафіксовано 191 новий випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 191 новий лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 722 людини. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.
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“Було проведено 938 ПЛР-досліджень, 509 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 524 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 191 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19, з яких 106 жінок, 85 чоловіків, 20 дітей. Серед них 24 медичних працівника”, — йдеться у повідомленні.
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “153 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 38 осіб”.
Зазначається, що за добу померли дві особи. Мали пневмонію COVID-19.
Також зафіксовано 34 одужання.
“Тож наразі в області 23 889 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 21 045 людей побороли недуг;
— 2 313 людей інфіковані COVID-19;
— 722 людини померли”, — йдеться у повідомленні.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 632 131 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 31 751 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.