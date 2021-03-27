В Херсонской области зафиксирован 191 новый случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксирован 191 новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 722 человека. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.
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“Было проведено 938 ПЦР-исследований, 509 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 524 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 191 новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из которых 106 женщин, 85 мужчин, 20 детей. Среди них 24 медицинских работника”, — говорится в сообщении.
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “153 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 38 человек”.
Отмечается, что за сутки умерли два человека. Имели пневмонию COVID-19.
Также зафиксировано 34 выздоровление.
“Поэтому сейчас в области 23 889 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 21 045 человек победили недуг;
— 2313 человек инфицированы COVID-19;
— 722 человека умерли”, — говорится в сообщении.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 632 131 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 31 751 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.